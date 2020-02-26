Компанії Південної Кореї переходять на віддалену роботу
Про це повідомляє Yonhap.
"Провідні південнокорейські компанії заявили, що дозволили своїм працівникам працювати вдома через поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, у Південній Кореї зафіксовано 977 підтверджених випадків коронавірусу, причому більшість з них - у місті Тегу на південному сході та у провінції Північний Кенсан.
Влада країни рекомендувала людям із симптомами респіраторних захворювань утримуватися від відвідування шкіл та офісів - і взагалі не виходити надвір.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
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