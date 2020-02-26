Компанії Південної Кореї переходять на віддалену роботу

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Південній Кореї провідні компанії країни дозволили своїм працівникам працювати вдома.

Про це повідомляє Yonhap.

"Провідні південнокорейські компанії заявили, що дозволили своїм працівникам працювати вдома через поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, у Південній Кореї зафіксовано 977 підтверджених випадків коронавірусу, причому більшість з них - у місті Тегу на південному сході та у провінції Північний Кенсан.

Влада країни рекомендувала людям із симптомами респіраторних захворювань утримуватися від відвідування шкіл та офісів - і взагалі не виходити надвір.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA