У Південній Кореї від коронавірусу помер іноземець, який приїхав на трансплантацію

У Південній Кореї вперше зафіксували смерть іноземця від коронавірусу.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на органи охорони здоров’я.

“Громадянин Монголії у вівторок став першим іноземцем у Південній Кореї, у якого було підтверджено смерть від коронавірусу...”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 35-річного чоловіка, який став жертвою коронавірусу, були захворювання печінки. 12 лютого він прибув до Південної Кореї на операцію з трансплантації печінки. Помер у лікарні на околиці Сеула.

Таким чином у країні зафіксовано вже 11 смертей від коронавірусу. Загальна кількість хворих склала 977.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.