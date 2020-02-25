У Південній Кореї від коронавірусу померла десята людина

У Південній Кореї від коронавірусу COVID-19 померла десята людина.

Про це повідомляє Yonhap.

"Південна Корея повідомила про десяту смерть від нового коронавірусу та 144 нові підтверджені випадки (зараження вірусом - ред.) у вівторок, в результаті чого загальна кількість хворих склала 977", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, десята жертва - це 58-річний чоловік, який помер від COVID-19 у лікарні в південно-східному окрузі Сонгдо.

За інформацією CNN, у Кувейті також повідомляють про три нових випадки зараження вірусом. У Таїланді — про два. У Сінгапурі загальна кількість хворих зросла до 90. Водночас у В’єтнамі повідомили, що 16 осіб, включно з тримісячним немовлям, одужали після хвороби, викликаної коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.