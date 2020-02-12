Канада передасть ВООЗ $2 мільйони на боротьбу з коронавірусом

Канада виділить Всесвітній організації охорони здоров’я $2 мільйони на боротьбу з новим коронавірусом.

Про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш внесок буде передано одному із найбільш надійних партнерів — Всесвітній організації охорони здоров’я. Важливою є координована відповідь для стримання й реагування на новий коронавірус”, - сказала Гулд.

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В її відомстві уточнили, що виділені Канадою кошти допоможуть “вразливим країнам підготуватися й, за потреби, зреагувати на події, викликані коронавірусом”.

“Канада продовжує підтримувати інші глобальні ініціативи, що допомагають зміцнити систему охорони здоров’я та покращити раннє виявлення вірусів, подібних до нового коронавірусу”, - зауважили у міністерстві.

На цей час випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано щонайменше у 25 країнах. Більшість летальних випадків внаслідок захворювання сталися у провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.

Влада Китаю запровадила карантин у місті Ухань та ще в близько 15 інших китайських містах, щоб стримати поширення хвороби, ці заходи призвели до "закриття", за різними оцінками, до 60 мільйонів людей.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб, він протікає безсимптомно.

Фото: news.sky.com