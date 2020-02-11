У Туреччині розробили тест на коронавірус

У Туреччині розробили власний тест для виявлення коронавірусу, який показує результат за 90-120 хвилин.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розроблений вітчизняний тестовий набір, який визначає наявність коронавірусу, робить це протягом 90-120 хвилин», - повідомив Коджа.

За його словами, розробка тесту почалася щойно з'явилася інформація про коронавірус. Використовувати тест власного виробництва у Туреччині почали минулого тижня.

Також міністр повідомив, що під наглядом лікарів перебувала 61 людина, інфікування коронавірусом не підтвердилося в жодної.

Як відомо, вчені з китайського міста Усі у провінції Цзянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавірусу, що дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин.

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