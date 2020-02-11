Новий коронавірус отримав назву COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила назву нового типу коронавірусу з Китаю - COVID-19.

Про це заявив на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє ВООЗ у Twitter.

"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусного типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У цей час у людей, які захворіли, немає клінічних симптомів.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES