Новий коронавірус отримав назву COVID-19
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Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила назву нового типу коронавірусу з Китаю - COVID-19.
Про це заявив на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє ВООЗ у Twitter.
"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - сказав він.
Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусного типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.
Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У цей час у людей, які захворіли, немає клінічних симптомів.
Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES