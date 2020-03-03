Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи MH17 – ЗМІ

Збройні сили Нідерландів одразу після катастрофи літака рейсу МН17 розробили конкретні плани військової операції на Донбасі з метою збирання доказів та повернення останків загиблих.

Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на командувача сухопутних військ Нідерландів Мартіна Вайнена.

"Питання було таке: у нас є місце катастрофи, на яке ми не маємо доступу. Як можна забезпечити повернення останків загиблих? Розроблялися різні типи операцій. Від обережного до дуже жорсткого", - зазначив військовий.

Зокрема, за його словами, планувалося відрядити до України тисячу бійців аеромобільної бригади - для забезпечення в зоні катастрофи роботи рятувальників і судово-медичних експертів.

Зазначається, що нідерландські військові мали вирушити на Донбас "тільки з тим, що поміститься в їхніх рюкзаках". Передбачалося, що вони займуть позиції по всьому району й утримуватимуть їх кілька днів.

Цей план було скасовано в останній момент, коли для участі в операції на Донбасі військових уже поспішно повертали з навчань у Португалії.

Як повідомлялося, перше слухання у справі MH17 призначено у Нідерландах на 9 березня в будівлі суду суворого режиму неподалік амстердамського аеропорту Схіпхол.