У справі MH17 є свідок запуску ракети - голова Спільної слідчої групи

У справі MH17 є свідок запуску ракети - голова Спільної слідчої групи

Укрінформ
Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою був збитий пасажирський літак Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року.

Про це заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі телеканалу CBS.

"Я б сказав, що є очевидець (запуску ракети - ред.). А скільки, я б не казав скільки", - зазначив Вестербеке.

За його словами, слідчі впевнені у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО "Бук".

Водночас, підкреслив Вестербеке, немає сумнівів, що ця ракетна система "Бук" належала 53-ій бригаді Збройних сил Російської Федерації.

Він підкреслив, що у ці п'ять років РФ узагалі не допомагала у розслідуванні. "Вони (Росія - ред.) мали надати нам усю інформацію та всі докази, необхідні у цьому складному розслідуванні. Вони мали сказати нам на другий день після того, як це сталося: "Ми зробили помилку" або "Ми вчинили те, чого не мало статися". Вони мусили взяти ініціативу. Але цього так і не було зроблено", - сказав Вестербеке.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама у Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

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Міжнародна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

Фото: Merlijn Doomernik

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