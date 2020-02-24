У справі MH17 є свідок запуску ракети - голова Спільної слідчої групи

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою був збитий пасажирський літак Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року.

Про це заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі телеканалу CBS.

"Я б сказав, що є очевидець (запуску ракети - ред.). А скільки, я б не казав скільки", - зазначив Вестербеке.

За його словами, слідчі впевнені у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО "Бук".

Водночас, підкреслив Вестербеке, немає сумнівів, що ця ракетна система "Бук" належала 53-ій бригаді Збройних сил Російської Федерації.

Він підкреслив, що у ці п'ять років РФ узагалі не допомагала у розслідуванні. "Вони (Росія - ред.) мали надати нам усю інформацію та всі докази, необхідні у цьому складному розслідуванні. Вони мали сказати нам на другий день після того, як це сталося: "Ми зробили помилку" або "Ми вчинили те, чого не мало статися". Вони мусили взяти ініціативу. Але цього так і не було зроблено", - сказав Вестербеке.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама у Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

Міжнародна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

Фото: Merlijn Doomernik