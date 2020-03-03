Європарламент переніс усі публічні заходи, у тому числі "Український тиждень"

За рішенням президента Європарламенту Девіда Сассолі ця інституція скасувала через коронавірус усі публічні заходи та обмежила доступ до своїх приміщень.

Серед перенесених заходів опинився й "Український тиждень", який мав відбутися з 3 до 5 березня, повідомили кореспонденту Укрінформу у Представництві України при ЄС.

"На превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня "Український тиждень" в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.… Щойно обмеження будуть скасовані, наша команда буде опрацьовувати нові можливості для проведення "Українського тижня" в Європейському парламенті", - зазначили у Представництві.

Раніше на сайті Європарламенту з’явилося повідомлення про запровадження запобіжних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

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"Протягом наступних трьох тижнів 130 подій у будівлях Європарламенту, в яких мали взяти участь від 6 до 7 тисяч людей, будуть скасовані. Окрім того, буде заборонено доступ до Європарламенту на цей період", - ідеться в оголошенні.

Як зазначається, термін цих обмежень може бути переглянутий залежно від розвитку ситуації.

Водночас президент ЄП Девід Сассолі оголосив, що парламентська робота триватиме - на рівні як пленарних сесій, так і засідань комітетів.

"Ми оцінюємо розповсюдження коронавірусу щоденно, у тісній співпраці з європейськими службами охорони здоров’я та національними органами влади. В результаті цієї оцінки ми прийняли рішення оновити пакет наших запобіжних заходів. Ми обмежимо доступ відвідувачів до Європарламенту, притому що ми є дуже відкритою інституцією, яку щороку відвідує близько 700 тисяч людей. У поточних обставинах це наша відповідальність – припинити такі візити. У зв'язку з цим ми скасували 130 подій – виставок та міжнародних конференцій, які планувалися у Європарламенті на наступні тижні", - йдеться у повідомленні, яке поширив Девід Сассолі.

Європарламент також рекомендував усім представникам персоналу, які відвідували райони, де виявлено коронавірус, або були в контакті з ураженими персонами, працювати з дому та дбати про своє здоров’я. Національним парламентам рекомендовано виявити таку саму відповідальність за здоров’я персоналу та відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, 3-5 березня в Європарламенті мали відбутися заходи "Українського тижня" за участю провідних європейських політиків, українських урядовців, дипломатичної, наукової спільноти, громадянського суспільства. Захід мав надати можливість звірити позиції сторін перед самітом Східного партнерства, наміченого на 18 червня у Брюсселі.

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Програма "Українського тижня" мала включати три тематичні блоки – хід реформ, долучення України до заходів Зеленої угоди ЄС та розгляд ситуації в Криму у зв’язку з порушеннями російськими окупантами прав людини та утисками кримськотатарського народу.