Венеціанська комісія скасувала чергову пленарну сесію
Про це поінформував у понеділок департамент комунікацій Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Реагуючи на поширення коронавірусу на півночі Італії, розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити пленарну сесію, а також інші поточні зустрічі у Венеції», - заявили в РЄ.
Натомість, як також вирішено, найбільш термінові запити країн та тексти, які не є контроверсійними, будуть ухвалені за спеціально визначеною письмовою процедурою.
Чергова пленарна сесія Венеціанської комісії була запланована на 20-21 березня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли –3 048, одужали – 45 110 людей.
За інформацією ANSA, в Італії коронавірус діагностували у понад 1500 осіб, 34 людини померли, 83 – одужали.