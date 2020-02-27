Співробітникам РЄ, які побували у небезпечних регіонах, радять залишатися вдома

Для співробітників Ради Європи посилили заходи безпеки через загрозу поширення коронавірусу.

Про це заявив речник РЄ Даніель Холтген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ми, згідно з позицією французьких властей, поширили медичні рекомендації. Зокрема, ми передали інструкції співробітникам, які повернулися із регіонів, що мають високий рівень ризику (поширення коронавірусу – ред.), де йдеться про необхідність залишатися їм удома», - заявили у РЄ.

Як наголошується, в організації не вимагають від усіх співробітників застосовувати маски.

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Холтген додав, що в Раді Європи оновлюватимуть рекомендації та заходи протидії коронавірусу, залежно від розвитку ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.