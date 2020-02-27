У Києві шість лікарень готові приймати хворих з підозрою на коронавірус

У Києві визначені лікарні зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не будемо забувати, що українці схвильовані ситуацією щодо коронавірусу. В столиці й в країні випадків захворювання на цю хворобу немає, не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо такі випадки відбудуться, якщо таке може трапитись. В Києві визначені лікарні, де підготовлені бокси, в інфекційних відділеннях, які зможуть приймати людей на карантин, і лікування, якщо потреба в цьому буде", - сказав Кличко.

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Кличко також повідомив, що у п'ятницю, 28 лютого, разом з фахівцями МОЗ в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків, як оперативно та злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус.

На сайті КМДА повідомляється, що навчання пройдуть в Олександрівській клінічній лікарні у Києві у п’ятницю, 28 лютого, о 12:00 проведуть спільне навчально-тренувальне заняття щодо організації та проведення профілактичних заходів на випадок виявлення хворого (підозрілого) на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19.

У коментарі Укрінформу керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації Наталія Вишневська повідомила, що в Києві є лікарні з інфекційними відділеннями. Там є бокси, які повністю відповідають всім вимогам утримання під час лікування інфекційних захворювань.

Так, за її словами, серед лікарень, які готові приймати людей на карантин - Київська міська клінічна лікарня №4, Київська міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, а також Олександрівська клінічна лікарня.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в.о.гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що пасажирів літаків, що прибувають до Києва, за підозри щодо інфікування коронавірусом направлятимуть до Олександрівської лікарні.

У світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.