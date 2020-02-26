Коронавірус уперше підтвердили у Грузії та Північній Македонії

У міністерстві охорони здоров’я Грузії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 на території країни.

Про це повідомляє Rustavi 2.

«Міністр охорони здоров’я Грузії Екатеріне Тікарадзе на брифінгу заявила, що в країні підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, захворювання виявили у громадянина Грузії, котрий приїхав з Ірану через територію Азербайджану. Чоловік перебуває в інфекційній лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

Зараз уточнюється маршрут пересування інфікованого, аби виявити всі його контакти.

Тим часом перший випадок коронавірусу COVID-19 виявлено у Північній Македонії, повідомляє МИА.

«Підтверджено перший випадок коронавірусу на території Північної Македонії. Ідеться про жінку 1970 року народження, яка певний час перебувала в Італії», - зазначається у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я країни Венко Філіпче, жінка протягом місяця перебувала у родичів в Італії. Вона хворіла там два тижні, у зв'язку з чим пройшла первинну перевірку на вірус в італійській клініці. Після повернення до Північної Македонії жінка негайно звернулася до інфекційної лікарні.

Міністр додав, що інкубаційний період у хворої вже минув, тож небезпеки передачі вірусу немає.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА