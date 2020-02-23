Канада засудила Росію за її кібератаки у Грузії

Головне розвідуправління Генерального штабу РФ безпосередньо пов’язане із низкою серйозних кібератак проти Грузії, що відбулися у жовтні минулого року.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Канади.

“28 жовтня 2019 року понад 15 тисяч урядових сайтів та онлайн-сторінок ЗМІ були виведені з ладу у черговій спробі Росії дестабілізувати Грузію та похитнути її демократичні інституції. За нашими оцінками, ці дії були вчинені “Sandworm Team”, яка фінансується кібернетичним підрозділом російської військової розвідки ГРУ”, - йдеться у поширеній заяві.

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У відомстві наголосили, що Канада рішуче засуджує ці зловмисні дії.

“Ці дії мають на меті посіяти розбрат у Грузії напередодні цьогорічних парламентських виборів та демонструють відверту зневагу до міжнародного права, норм і угод. Це є лише одним випадком у серії зловмисних дій Росії, серед яких: використання програмного забезпечення NotPetya, що зумовило серйозні перебої в Україні у 2017, а також злам міжнародних спортивних й антидопінгових організацій в 2018-му”, - зазначили у канадському МЗС.

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У заяві наголошується, що Канада залишається непохитною у солідарності з союзниками й партнерами у викритті зловмисної підтримуваної державою кібердіяльності.

“Ми залишаємося відданими співпраці із партнерами для підтримання відкритого, надійного та безпечного використання кіберпростору, й закликаємо Росію негайно припинити такі дії”, - підсумували у МЗС.

Раніше цього тижня про причетність Росії до кібератаки на Грузії заявила Велика Британія.

Як відомо, з 2014 року спецслужби РФ активно використовують Україну в якості постійного плацдарму для випробовування гібридної агресії: кібератаки, атаки на кібернетичний простір та об'єкти критичної інфраструктури. Інший вектор протиправної діяльності російської розвідки в Україні - це інформаційні впливи, фейкові новини та атаки на інформаційний простір.