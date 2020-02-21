Боррель не згадав Росію у заяві про кібератаку на Грузію

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у заяві Євросоюзу про кібератаку на Грузію у жовтні 2019 року жодним словом не згадав про звинувачення проти РФ, на яку Грузія поклала відповідальність за цей кібернапад.

Повний текст заяви високого представника ЄС оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"28 жовтня 2019 року Грузія стала жертвою цілеспрямованої кібернетичної атаки, яка спричинила шкоду її соціальній та економічній інфраструктурі. Європейський Союз та його країни-члени висловлюють занепокоєння у зв’язку з цією кібернетичною атакою, яка демонструє неповагу до безпеки і стабільності в кібернетичному просторі та підриває розвиток політичних, соціальних та економічних переваг, які відкриває використання мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій", - йдеться у документі.

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Євросоюз та країни-члени засудили цю кібернетичну атаку та заявили про те, що продовжуватимуть допомагати Грузії у підвищенні кібернетичної стійкості країни.

"Ми занепокоєні зростанням проявів безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки у кібернетичному просторі та будемо продовжувати вирішувати пов’язані з цим виклики як у внутрішній політиці, так і у наших закордонних справах та у політиці безпеки. Європейський Союз та його країни-члени закликають міжнародне співтовариство продовжувати зміцнювати співпрацю на користь створення глобального, відкритого, стабільного, мирного та безпечного кібернетичного простору, де повною мірою застосовуватимуться права людини, фундаментальні свободи та верховенство права", - заявив Боррель.

Він зауважив, що Євросоюз має намір просувати відповідальну поведінку у кібернетичному просторі за рахунок застосування міжнародного законодавства, норм відповідальної поведінки держав, з урахуванням заходів зміцнення довіри на регіональному рівні, та через спільну дипломатичну відповідь ЄС на шкідливі кібернетичні атаки, на основі доповідей та зусиль ООН та інших міжнародних організацій.

Водночас Боррель, заява якого відобразила позицію всіх 27 країн ЄС, не згадав у тексті документу про Росію, на яку сама Грузія в особі міністерства закордонних справ поклала відповідальність за цей кібернетичний напад, прямо звинувативши в атаці генеральний штаб збройних сил РФ.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ