Британія звинуватила російські спецслужби в кібератаках у Грузії

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляє про причетність ГУР Генерального штабу РФ до низки серйозних кібератак проти Грузії, що відбулися у жовтні минулого року.

До таких висновків Британія прийшла разом із Грузією та міжнародними партнерами, повідомляється на сайті британського уряду.

“Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) з високим рівнем ймовірності оцінює, що 28 жовтня 2019 року російська розвідка провела широкомасштабні руйнівні кібератаки проти ряду грузинських провайдерів веб-хостингу, що призвело до перебою в роботі, включаючи сайти, що належать Уряду, судовим установам, неурядовим організаціям, засобам масової інформації Грузії та бізнес сайти. Також було пошкоджено трансляцію кількох національних телекомпаній”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кібератаки є частиною ворожої довготривалої дестабілізуючої кампанії Росії проти Грузії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб наголосив: «Необачна та нахабна кампанія ГРУ ГШ РФ щодо здійснення кібератак проти Грузії, суверенної та незалежної нації, є абсолютно неприйнятною».

За його словами, Велика Британія продовжить виявляти тих, хто здійснює безрозсудні кібератаки, і «ми працюватимемо з нашими союзниками та міжнародними партнерами з метою боротьби з безвідповідальною поведінкою ГРУ ГШ РФ».

Як відомо, з 2014 року спецслужби РФ активно використовують Україну в якості постійного плацдарму для випробовування гібридної агресії: кібератаки, атаки на кібернетичний простір та об'єкти критичної інфраструктури. Інший вектор протиправної діяльності російської розвідки в Україні - це інформаційні впливи, фейкові новини і атаки на інформаційний простір.

З початку гібридної агресії РФ проти України Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами нейтралізувала ряд потужних кіберінцидентів на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, відповідальним за які був зазначений підрозділ ГРУ ГШ РФ, а саме:

BlackEnergy – грудень 2015 року, відключення частини України від електропостачання, в результаті якого близько 230 тисяч населення залишалося без електричної енергії протягом 1-6 годин.

Industroyer – грудень 2016 року, відключення частини України від електропостачання, також відоме як CrashOverride. Призвело до відключення від електроенергії 1/5 частини Києва на 1 годину. Це перше відоме шкідливе програмне забезпечення, створене спеціально для виведення з ладу електромереж.

NotPetya – червень 2017 року, деструктивна кібератака, націлена на фінансовий, енергетичний та урядовий сектори України, яка також вплинула на інші галузі європейського та російського бізнесу.

BadRabbit – жовтень 2017 року, шпигунське програмне забезпечення, яке зашифрувало жорсткі диски та блокувало роботу ІТ. Це призвело до перебоїв в роботі, зокрема, Київського метрополітену, Одеського Аеропорту, Російського центрального банку та двох російських ЗМІ.