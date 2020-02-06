Росія продовжує спроби втручання у вибори в США — ФБР

Директор ФБР Крістофер Рей підтвердив у середу в Конгресі США, що Росія продовжує свої спроби втручання у внутрішню політику США й становить загрозу для виборчих перегонів впродовж 24 години, сім днів на тиждень.

Про це він заявив під час слухань у середу в Юридичному комітеті Палати представників США, повідомляє The Washington Times.

"Це ніколи не зупинялося. Як сталося у 2016 році, так і триває досі", - зауважив глава американського федерального органу, апелюючи до встановлених офіційним розслідуванням даних про участь ГРУ ГШ та інших структур у втручанні в минулі вибори президента.

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Він підкреслив, що не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США й нинішнього року, оскільки Росія з того часу практично не відступала.

"Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік", - підкреслив директор ФБР.

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Він підкреслив, що йдеться не лише про загрозу виборам, але й про інші спроби вплинути на громадську думку. При цьому Рей заявив, що протистояння цим викликом є унікальним досвідом для ФБР.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило ряд фактів, фізичних і юридичних осіб, причетних до втручання в президентські вибори в США у 2016 році. У цьому зв'язку вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламів, публікація компрометувальної інформації на одного з кандидатів у WikiLeaks, вплив через соціальні мережі на електоральні групи в США.