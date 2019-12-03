ФБР назвало загрозою для Штатів FaceApp та інші російські мобільні додатки

ФБР класифікувало FaceApp та інші мобільні додатки з РФ такими, що несуть контррозвідувальну загрозу для США.

Про це йдеться у листі помічниці директора управління ФБР у справах Конгресу Джилл Тайсон лідерові сенатської меншості Чарльзу Шумеру, повідомляє The Hill.

«ФБР розглядає будь-який мобільний додаток або подібний продукт, розроблений в Росії, наприклад FaceApp, потенційною загрозою контррозвідки, виходячи з даних, які збирає продукт, його конфіденційності та умов використання, а також правових механізмів, доступних уряду Росія, що дозволяє отримати доступ до даних в межах Росії", - написала Тайсон.

Класифікуючи FaceApp як загрозу, Тайсон вказала на здатність російської Федеральної служби безпеки "віддалено отримувати доступ до всіх комунікацій та серверів у російських мережах, не звертаючись із запитами до (інтернет-провайдерів – ред.)".

У США заявили, що якщо буде виявлено, що FaceApp яким-небудь чином втручається у майбутні вибори, відомство вживе заходи.

Під час виступу в Сенаті в понеділок, 2 грудня, лідер сенатської меншини Чарльз Шумер наполегливо закликав американців видалити такі додатки, як FaceApp, і підкреслив, що Росія може бути не єдиною країною, яка становить загрозу національній безпеці через додатки.

Як повідомляв Укрінформ, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є кілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до профілю користувача, його фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке користувач завантажує для обробки, обробляється на хмарі, а не на його телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.