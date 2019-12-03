ФБР назвало загрозою для Штатів FaceApp та інші російські мобільні додатки

ФБР назвало загрозою для Штатів FaceApp та інші російські мобільні додатки

Укрінформ
ФБР класифікувало FaceApp та інші мобільні додатки з РФ такими, що несуть контррозвідувальну загрозу для США.

Про це йдеться у листі помічниці директора управління ФБР у справах Конгресу Джилл Тайсон лідерові сенатської меншості Чарльзу Шумеру, повідомляє The Hill.

«ФБР розглядає будь-який мобільний додаток або подібний продукт, розроблений в Росії, наприклад FaceApp, потенційною загрозою контррозвідки, виходячи з даних, які збирає продукт, його конфіденційності та умов використання, а також правових механізмів, доступних уряду Росія, що дозволяє отримати доступ до даних в межах Росії", - написала Тайсон.

Класифікуючи FaceApp як загрозу, Тайсон вказала на здатність російської Федеральної служби безпеки "віддалено отримувати доступ до всіх комунікацій та серверів у російських мережах, не звертаючись із запитами до (інтернет-провайдерів – ред.)".

У США заявили, що якщо буде виявлено, що FaceApp яким-небудь чином втручається у майбутні вибори, відомство вживе заходи.

Під час виступу в Сенаті в понеділок, 2 грудня, лідер сенатської меншини Чарльз Шумер наполегливо закликав американців видалити такі додатки, як FaceApp, і підкреслив, що Росія може бути не єдиною країною, яка становить загрозу національній безпеці через додатки.

Читайте також: Розробники FaceApp переконують, що дані користувачів не надсилаються до РФ

Як повідомляв Укрінформ, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є кілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до профілю користувача, його фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке користувач завантажує для обробки, обробляється на хмарі, а не на його телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-