Розробники FaceApp переконують, що дані користувачів не надсилаються до РФ

Дані користувачів, які користуються мобільним додаток FaceApp, створеним російською компанією Wireless Lab, не пересилаються до Росії.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє TechCrunch.

"Попри те, що ключова команда з розвитку (компанії - ред.) знаходиться в РФ, дані користувачів не надсилаються до Росії", - переконують розробники FaceApp.

У компанії додали, що вони ані продають, ані діляться даними користувачів з третьою стороною.

Розробники запевнили, що багатьма функціями FaceApp можна користуватися без логінів, і тому 99% людей не реєструються у мобільному додатку. Саме тому компанія й не може отримувати дані користувачів.

Раніше лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер попросив ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

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Як повідомлялося, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Програма здатна змінювати обличчя на фото згідно з обраними параметрами: зробити його старішим, молодшим або змінити стать.

Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у політиці конфіденційності йдеться, що безпека даних не гарантується (а у додатка є доступ до профілю, до фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке користувачі завантажують для обробки, обробляється на хмарі, а не на телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.