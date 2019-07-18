Розробники FaceApp переконують, що дані користувачів не надсилаються до РФ
Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє TechCrunch.
"Попри те, що ключова команда з розвитку (компанії - ред.) знаходиться в РФ, дані користувачів не надсилаються до Росії", - переконують розробники FaceApp.
У компанії додали, що вони ані продають, ані діляться даними користувачів з третьою стороною.
Розробники запевнили, що багатьма функціями FaceApp можна користуватися без логінів, і тому 99% людей не реєструються у мобільному додатку. Саме тому компанія й не може отримувати дані користувачів.
Раніше лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер попросив ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.
Як повідомлялося, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Програма здатна змінювати обличчя на фото згідно з обраними параметрами: зробити його старішим, молодшим або змінити стать.
Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у політиці конфіденційності йдеться, що безпека даних не гарантується (а у додатка є доступ до профілю, до фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке користувачі завантажують для обробки, обробляється на хмарі, а не на телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.