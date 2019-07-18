Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер просить ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

Про це йдеться у листі політика, який він опублікував у Twitter.

“Зважаючи на зростаючу популярність FaceApp та занепокоєння щодо національної безпеки й порушення конфіденційності, я прошу ФБР перевірити, чи потрапили персональні дані мільйонів американців у руки російського уряду, або компаній, які пов'язані з російською владою”, - зазначив Шумер.

Сенатор також направив копію листа до голови Федеральної торгової комісії США з проханням пояснити, чи існують нині механізми, які могли би запобігти компрометації американських користувачів, зокрема чиновників та військових, які користуються цим додатком.

Як повідомлялося, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.