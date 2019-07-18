Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp

Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp

Укрінформ
Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер просить ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

Про це йдеться у листі політика, який він опублікував у Twitter.

“Зважаючи на зростаючу популярність FaceApp та занепокоєння щодо національної безпеки й порушення конфіденційності, я прошу ФБР перевірити, чи потрапили персональні дані мільйонів американців у руки російського уряду, або компаній, які пов'язані з російською владою”, - зазначив Шумер.

Сенатор також направив копію листа до голови Федеральної торгової комісії США з проханням пояснити, чи існують нині механізми, які могли би запобігти компрометації американських користувачів, зокрема чиновників та військових, які користуються цим додатком.

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Як повідомлялося, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.

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