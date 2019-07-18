Російський додаток FaceApp може порушувати конфіденційність - ЗМІ
Про це повідомляє NewYork Post.
Мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.
Експерти Школи цифрової безпеки зауважують і російське коріння додатку.
"Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних - тоді варто уникати таких сервісів і додатків", - каже експерт.