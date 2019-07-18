Російський додаток FaceApp може порушувати конфіденційність - ЗМІ

Популярний останнім часом серед користувачів соціальних мереж додаток FaceApp, який "зістарює" обличчя, може порушувати конфіденційність користувачів.

Про це повідомляє NewYork Post.

Мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.

Експерти Школи цифрової безпеки зауважують і російське коріння додатку.

"Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних - тоді варто уникати таких сервісів і додатків", - каже експерт.