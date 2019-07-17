Українці створили додаток, що допоможе знайти компанію для занять спортом

Українці створили додаток, що допоможе знайти компанію для занять спортом

Укрінформ
У сервісі Playseek можна організовувати футбольні матчі й пробіжки та приєднуватись до ігор інших містян

Playseek не лише допомагає шукати партнерів, а також відображує міську спортивну інфраструктуру: майданчики, стадіони, розклад ігор та тренуваннь. Офіційний сайт Playseek зазначає: використовуючи цей додаток, спортсменам стане легше самоорганізуватися. А ще - знайти партнера (партнерів) на пробіжку, футбольну команду, приєднатися до тенісного турніру...

З додатком можна запросто знайти партнерів у парних видах спорту і проводити ігри на постійній основі. Іноді бігати поодинці нудно. Натомість, удвох або компанією займатися спортом завжди веселіше, — йдеться на сайті додатку. — Ми хочемо створити найбільшу спортивну спільноту, в якій кожен зможе знайти себе і розвиватися. Наша мета — зробити спорт доступним і поширити ідею здорового способу життя”.

На сьогодні сервіс уже працює в Києві, і безкоштовно доступний на версіях мобільної операційної системи Android та iOS.

Розробники Playseek розповіли Укрінформу, як працює їхнє дітище.

Ідея зародилася в університеті

“Ідея виникла в нашого натхненника Артема Гетьмана. Саме він займається розробкою, просуванням і плануванням”, - розповідає маркетолог Ілля М’ясников. За його словами, Артем дуже любить грати у футбол. В університетські роки організовував 10 хвилинні матчі між парами. Але після випуску коло спілкування звузилося. В усіх з’явилася робота, сім’ї...

“Знайомих по універу, які б регулярно збиралися майже не залишилося. А на роботі таких людей набиралося не більш чотирьох чоловік. Тож Артем подумав, що було б класно збирати команду так само швидко, як колись в універі. Спершу з'явилися групи і чати, де люди домовлялися про ігри. Але все це було незручно. Зустрічі регулярно зривалися, в чатах було складно відшукати потрібну інформацію. - каже М’ясников. - Так і з'явилася ідея інструменту, який дозволяє в один клік знайти спортивні майданчики та події неподалік. Можна додатися в чиюсь гру, якщо підходить рівень, можна створити власну і запросити друзів”.

Артем Гетьман (праворуч), Ілля М’ясников (центр) та Іван Тараненко
Артем Гетьман (праворуч), Ілля М’ясников (центр) та Іван Тараненко

Від ідеї до реалізації пройшло близько двох років. Спочатку команда складалася з університетських друзів. Власне, сам Артем Гетьман, Ілля М’ясников та Іван Тараненко (шеф-дизайнер). Згодом компанія поповнилася 11-ма волонтерами — програмістами і дизайнерами. Усі працюють на добровільній основі з перспективою майнової участі в проекті.

“Коли був час, приділяли увагу Playseek, адже у всіх була основна робота”, - каже Іван Тараненко. - Але проект не заради розваги, це - інвестиція в майбутнє”.

Слід відзначити, що додаток українських розробників нещодавно визнали найкращим на “Тайванський технологічний арені” з понад десятків інших по всьому світу. За словами Іллі М’ясникова, іноземний досвід використають для розробки методів просування в Україні. “Тайванська технологічна арена» (TTA) – це міжнародний інкубатор і акселератор технологічних стартапів, створений за підтримки тайванського уряду, - каже маркетолог. - 19 липня вилітаємо в Тайвань, щоби розповсюдити там нашу ідею - спортивний спосіб життя та об’єднання спортсменів в єдину екосистему. Перший крок для виходу на світовий ринок зроблено. Тепер шукатимемо інвесторів і можливості виходу на ринки Азії”.

А чи існують якісь аналоги? Розробники кажуть, що так, аналоги є. Але у кожного додатку є певна локалізація.

“Приміром, щось схоже вже працює в Італії та Іспанії, у Сінгапурі тощо. Тобто не можу сказати, що в Playseek немає конкурентів. Але на ринках східної Європи такого мало”, - стверджує М’ясников.

Наразі Playseek тестується спеціалістами компанії, які шукають та виправляють недоліки. Однак бета-версію продукту вже завантажили кілька сотень користувачів. Розробники просять ділитися враженнями і пропозиціями щодо поліпшення роботи.

“Від багатьох функцій ми спочатку відмовилися, адже хотіли якнайраніше вийти в люди. Власне, аудиторією і просуванням не встигли ще нормально зайнятися. Нічого, наздоженемо. Наразі ведемо переговори зі спортивними майданчиками, зокрема комерційними, щоби туди вже заходили люди. А таких у Playseek вже понад 1000 осіб. Додаток безкоштовний. Юзайте на здоров’я!”, - каже він.

А чи можна за допомогою додатку організувати, скажімо, акцію протесту або політичний мітинг? - цікавимося в розробників.

“На сьогодні додаток має обмежений перелік спортивних подій. Наприклад, футбол, баскетбол тощо. Додати власну не можливо, - переконує М’ясников, - Ми здійснюємо постійний моніторинг. А відтак, якщо подібні речі помітять, то швидко зреагують і зупинять ще в зародку”, - резюмує Ілля М’ясников.

То як же працює Playseek?

Головний екран розділений на 2 вкладки — події і місця. Тут знайдете найближчі до вас заходи і спортивні майданчики. Додаток знайде інформацію по вашій геолокації. Можна відфільтрувати і те й інше, використовуючи зручні іконки з видів спорту. Поки їх підтримується вісім: Футбол, Міні-футбол, Волейбол, Баскетбол, Настільний теніс, Великий теніс, Велосипед і Біг.

“До релізу ми спілкуватися з людьми, яким була цікава ідея. Зібрали 500 осіб на Фейсбуці і постійно запитували їх думку про необхідність тих чи інших функцій. Так і склали список з 8 видів спорту. Несподівано приємно було отримати прохання додати ще щось. Наприклад, регбі і американський футбол. Обіцяємо — нікого без уваги не залишимо!” - каже Артем Гетьман, ідеолог Playseek.

Для більш детального підбору — є текстовий пошук і розширені фільтри вгорі екрану. Можна підібрати подію за рівнем гравців, вартості майданчика і датою проведення. Два кліка і ви вже учасник події. Залишається тільки прийти на майданчик!

Як зібрати друзів на футбол за 5 хвилин?

У додатку, окрім запропонованих, можна створити й власну спортивну подію. Якщо ви хоч раз організовували товариський футбольний матч, то знаєте, наскільки це складно. А тепер - натиснувши на кнопку в правому нижньому кутку, створюємо подію в три прості кроки: вибираємо вид спорту, місце проведення та заповнюємо дані по часу, складу учасників і вартості.

Можна запросити будь-якого користувача Playseek, або надіслати запрошення другові, наприклад, у Фейсбук, скориставшись для цього кнопкою “шеринг”. Після того, як він завантажить програму на свій смартфон — зможе потрапити на ваш захід. Крім того, у події є груповий чат. Це дуже зручно, коли потрібно обговорити підготовку. До того ж, гравці будуть отримувати повідомлення з чату. Наприклад, якщо час гри змінилося.

Особистий профіль користувача

У ньому слід вказати улюблені види спорту, додати фотографію та контакти, за якими з вами можна зв'язатися, щоб запросити на гру. Згодом тут з'явиться рейтинг. По ньому кожен може визначити, запрошувати користувача на гру чи ні. Такий же рейтинг буде і в спортивних майданчиків.

У планах Playseek — впровадити систему бонусів. За дії в додатку користувачі будуть отримувати бали, які потім можна буде витратити на покупки товарів у партнерів. Наприклад, купити кросівки зі знижкою.

Мирослав Ліскович. Київ

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