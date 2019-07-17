Українці створили додаток, що допоможе знайти компанію для занять спортом

У сервісі Playseek можна організовувати футбольні матчі й пробіжки та приєднуватись до ігор інших містян

Playseek не лише допомагає шукати партнерів, а також відображує міську спортивну інфраструктуру: майданчики, стадіони, розклад ігор та тренуваннь. Офіційний сайт Playseek зазначає: використовуючи цей додаток, спортсменам стане легше самоорганізуватися. А ще - знайти партнера (партнерів) на пробіжку, футбольну команду, приєднатися до тенісного турніру...

З додатком можна запросто знайти партнерів у парних видах спорту і проводити ігри на постійній основі. Іноді бігати поодинці нудно. Натомість, удвох або компанією займатися спортом завжди веселіше, — йдеться на сайті додатку. — Ми хочемо створити найбільшу спортивну спільноту, в якій кожен зможе знайти себе і розвиватися. Наша мета — зробити спорт доступним і поширити ідею здорового способу життя”.

На сьогодні сервіс уже працює в Києві, і безкоштовно доступний на версіях мобільної операційної системи Android та iOS .

Розробники Playseek розповіли Укрінформу, як працює їхнє дітище.

Ідея зародилася в університеті

“Ідея виникла в нашого натхненника Артема Гетьмана. Саме він займається розробкою, просуванням і плануванням”, - розповідає маркетолог Ілля М’ясников. За його словами, Артем дуже любить грати у футбол. В університетські роки організовував 10 хвилинні матчі між парами. Але після випуску коло спілкування звузилося. В усіх з’явилася робота, сім’ї...

“Знайомих по універу, які б регулярно збиралися майже не залишилося. А на роботі таких людей набиралося не більш чотирьох чоловік. Тож Артем подумав, що було б класно збирати команду так само швидко, як колись в універі. Спершу з'явилися групи і чати, де люди домовлялися про ігри. Але все це було незручно. Зустрічі регулярно зривалися, в чатах було складно відшукати потрібну інформацію. - каже М’ясников. - Так і з'явилася ідея інструменту, який дозволяє в один клік знайти спортивні майданчики та події неподалік. Можна додатися в чиюсь гру, якщо підходить рівень, можна створити власну і запросити друзів”.

Артем Гетьман (праворуч), Ілля М’ясников (центр) та Іван Тараненко

Від ідеї до реалізації пройшло близько двох років. Спочатку команда складалася з університетських друзів. Власне, сам Артем Гетьман, Ілля М’ясников та Іван Тараненко (шеф-дизайнер). Згодом компанія поповнилася 11-ма волонтерами — програмістами і дизайнерами. Усі працюють на добровільній основі з перспективою майнової участі в проекті.

“Коли був час, приділяли увагу Playseek, адже у всіх була основна робота”, - каже Іван Тараненко. - Але проект не заради розваги, це - інвестиція в майбутнє”.

Слід відзначити, що додаток українських розробників нещодавно визнали найкращим на “Тайванський технологічний арені” з понад десятків інших по всьому світу. За словами Іллі М’ясникова, іноземний досвід використають для розробки методів просування в Україні. “Тайванська технологічна арена» (TTA) – це міжнародний інкубатор і акселератор технологічних стартапів, створений за підтримки тайванського уряду, - каже маркетолог. - 19 липня вилітаємо в Тайвань, щоби розповсюдити там нашу ідею - спортивний спосіб життя та об’єднання спортсменів в єдину екосистему. Перший крок для виходу на світовий ринок зроблено. Тепер шукатимемо інвесторів і можливості виходу на ринки Азії”.

А чи існують якісь аналоги? Розробники кажуть, що так, аналоги є. Але у кожного додатку є певна локалізація.

“Приміром, щось схоже вже працює в Італії та Іспанії, у Сінгапурі тощо. Тобто не можу сказати, що в Playseek немає конкурентів. Але на ринках східної Європи такого мало”, - стверджує М’ясников.

Наразі Playseek тестується спеціалістами компанії, які шукають та виправляють недоліки. Однак бета-версію продукту вже завантажили кілька сотень користувачів. Розробники просять ділитися враженнями і пропозиціями щодо поліпшення роботи.

“Від багатьох функцій ми спочатку відмовилися, адже хотіли якнайраніше вийти в люди. Власне, аудиторією і просуванням не встигли ще нормально зайнятися. Нічого, наздоженемо. Наразі ведемо переговори зі спортивними майданчиками, зокрема комерційними, щоби туди вже заходили люди. А таких у Playseek вже понад 1000 осіб. Додаток безкоштовний. Юзайте на здоров’я!”, - каже він.

А чи можна за допомогою додатку організувати, скажімо, акцію протесту або політичний мітинг? - цікавимося в розробників.

“На сьогодні додаток має обмежений перелік спортивних подій. Наприклад, футбол, баскетбол тощо. Додати власну не можливо, - переконує М’ясников, - Ми здійснюємо постійний моніторинг. А відтак, якщо подібні речі помітять, то швидко зреагують і зупинять ще в зародку”, - резюмує Ілля М’ясников.

То як же працює Playseek?

Головний екран розділений на 2 вкладки — події і місця. Тут знайдете найближчі до вас заходи і спортивні майданчики. Додаток знайде інформацію по вашій геолокації. Можна відфільтрувати і те й інше, використовуючи зручні іконки з видів спорту. Поки їх підтримується вісім: Футбол, Міні-футбол, Волейбол, Баскетбол, Настільний теніс, Великий теніс, Велосипед і Біг.

“До релізу ми спілкуватися з людьми, яким була цікава ідея. Зібрали 500 осіб на Фейсбуці і постійно запитували їх думку про необхідність тих чи інших функцій. Так і склали список з 8 видів спорту. Несподівано приємно було отримати прохання додати ще щось. Наприклад, регбі і американський футбол. Обіцяємо — нікого без уваги не залишимо!” - каже Артем Гетьман, ідеолог Playseek.

Для більш детального підбору — є текстовий пошук і розширені фільтри вгорі екрану. Можна підібрати подію за рівнем гравців, вартості майданчика і датою проведення. Два кліка і ви вже учасник події. Залишається тільки прийти на майданчик!

Як зібрати друзів на футбол за 5 хвилин?

У додатку, окрім запропонованих, можна створити й власну спортивну подію. Якщо ви хоч раз організовували товариський футбольний матч, то знаєте, наскільки це складно. А тепер - натиснувши на кнопку в правому нижньому кутку, створюємо подію в три прості кроки: вибираємо вид спорту, місце проведення та заповнюємо дані по часу, складу учасників і вартості.

Можна запросити будь-якого користувача Playseek, або надіслати запрошення другові, наприклад, у Фейсбук, скориставшись для цього кнопкою “шеринг”. Після того, як він завантажить програму на свій смартфон — зможе потрапити на ваш захід. Крім того, у події є груповий чат. Це дуже зручно, коли потрібно обговорити підготовку. До того ж, гравці будуть отримувати повідомлення з чату. Наприклад, якщо час гри змінилося.

Особистий профіль користувача

У ньому слід вказати улюблені види спорту, додати фотографію та контакти, за якими з вами можна зв'язатися, щоб запросити на гру. Згодом тут з'явиться рейтинг. По ньому кожен може визначити, запрошувати користувача на гру чи ні. Такий же рейтинг буде і в спортивних майданчиків.

У планах Playseek — впровадити систему бонусів. За дії в додатку користувачі будуть отримувати бали, які потім можна буде витратити на покупки товарів у партнерів. Наприклад, купити кросівки зі знижкою.

Мирослав Ліскович. Київ