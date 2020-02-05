Росія використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак

Спецслужби РФ використовують Україну, як випробувальний майданчик для здійснення кібератак, зокрема це робить російська група кібернетичних операцій Gameredon.

Принаймні так вважають у безпековій компанії SentinelLabs.

"Ми з високою впевненістю припускаємо, що російські атаки та підхід до України — це підготовка, яку застосують для реалізації інших цілей, в інтересах уряду РФ", - заявив голова компанії SentinelLabs Віталій Кремез.

Кремез підготував звіт, щоб висвітлити ескалацію кібершпигунських атак на стратегічні об'єкти в Україні у галузі безпеки. У звіті SentinelLabs вказується, що група Gameredon вже атакувала 5 тисяч "унікальних об'єктів" в Україні.

Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. Програма має на меті збір заволодіння даними, пошук інструкцій для сервера дистанційного керування та контролю.

Як раніше повідомляло агентство, СБУ торік нейтралізувала пів тисячі кібератак на державні органи та інфраструктуру.