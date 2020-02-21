Міноборони США підтвердило кібератаку на комп’ютерні системи Білого дому

Агентство оборонних інформаційних систем (DISA), яке відповідає за безпеку комунікацій Білого дому, стало жертвою кібератаки.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерство оборони США.

“Міністерство оборони США підтвердило, що комп'ютерні системи, контрольовані Агентством оборонних інформаційних систем (DISA), були зламані, в результаті чого було розкрито особисті дані близько 200 тисяч людей”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, DISA відповідає за військову кібербезпеку і створює мережі зв'язку в зонах бойових дій. Також Агентство контролює військові комунікації, включаючи лінії зв’язку президента США Дональда Трампа.

У DISA працюють вісім тисяч військових і цивільних службовців, які оперують особистими даними сотень тисяч користувачів.

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Речник міноборони заявив, що на даний момент невідомо, хто стояв за нападом, але ймовірність загрози зберігається.

Витік даних стався влітку 2019 року, однак лише цього місяця можливим жертвам кібератаки почали розсилати листи. Водночас агентство стверджує, що заходи для усунення наслідків зламу і запобігання подальшим атакам почали вживати, щойно було виявлено порушення в комп'ютерній системі.