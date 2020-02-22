У Європарламенті говорять про відсутність політичного бачення щодо бюджету ЄС

Делегація Європарламенту, яка брала участь у переговорах щодо формування Багаторічної фінансової перспективи на 2021-27 рр, висловила розчарування нездатністю саміту ЄС погодити цей важливий документ.

Про це йдеться у заяві команди переговірників, оприлюдненій на сайті Європарламенту.

«Ми не можемо дозволити собі вузький бухгалтерський підхід за цілковитої відсутності політичного бачення. Це не дозволяє відповідати на важливі виклики сьогодення та завтрашнього дня, які вимагають потужних бюджетних зобов’язань, що відповідали б амбіціям Євросоюзу, зокрема, у забезпеченні власної провідної ролі у боротьбі проти кліматичних змін, у цифровій трансформації та у зміцненні позицій на міжнародній арені», - йдеться у заяві.

Депутати зауважили, що у президента Європейської ради Шарля Мішеля ще є час повернутися до розрахунків та знайти компромісне рішення, яке влаштовувало б усіх. Але це не може бути компроміс, що грунтується на мінімальних показниках, який залишить усіх у програші.

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«Пропозиціям президента ЄР очевидно бракує амбітності та балансу... Запропоновані зміни є недостатніми для Європарламенту, який знову наголошує, що не дасть згоди на ухвалення Багаторічної фінансової перспективи без задовільних реформ. Ми закликаємо країни-члени не стояти осторонь цього питання… Нам потрібен пакет нових власних ресурсів та правові зобов’язання, аби представити нові джерела надходжень в рамках наступної БФП», - підсумували члени переговірної команди Європарламенту.

Як повідомляв Укрінформ, глави держав і урядів Євросоюзу, котрі зібралися на надзвичайний саміт для ухвалення Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки, не змогли дійти згоди щодо запропонованого проєкту та вирішили продовжити переговори протягом наступних тижнів і місяців.