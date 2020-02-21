Саміт ЄС не зміг погодити довгостроковий бюджет

Глави держав і урядів ЄС, які зібралися на надзвичайний саміт для ухвалення Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки (БФП), не змогли дійти згоди щодо запропонованого проєкту та вирішили продовжити переговори протягом наступних тижнів і місяців.

Про це 21 лютого після дводенної роботи саміту, яка включала низку двосторонніх та багатосторонніх консультацій, що не припинялися навіть вночі, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже напружено працювали протягом кількох минулих днів з метою досягти згоди навколо наступного європейського бюджету. На жаль, сьогодні ми побачили, що неможливо досягти угоди, що нам потрібно більше часу. Ми знаємо, що цей європейський бюджет є дуже складною темою для важких переговорів, особливо після Brexit та провалу в 75 мільярдів євро. Ми працювали дуже важко, щоб знайти баланс між різними занепокоєннями, інтересами і думками, але нам потрібно більше часу. Ми подивимося, як ми зможемо працювати разом у майбутньому, щоб досягти угоди та консенсусу", - зазначив Шарль Мішель.

Відповідаючи на запитання преси, він відмовився коментувати питання щодо термінів досягнення згоди країн-членів навколо БФП, та зауважив, що наступні дні і тижні – стільки, скільки це буде необхідно, будуть присвячені узгодженню позицій навколо бюджету.

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Президент Європарламенту Урсула фон дер Ляєн заявила, що після того, як Європейська Рада досягне згоди навколо довгострокового бюджету ЄС, необхідно буде ще погодити ці позиції із Європейським парламентом. Лише після цього бюджетні рішення можна буде реалізувати в конкретних проектах.

"Це питання є терміновим. Якщо ми не завершимо вчасно всі ці кроки, що потребують тривалого часу, - якщо ми цього не зробимо, - тоді у нас не буде бюджету, не буде програми Erasmus, не буде ресурсів для досліджень, для регіонального розвитку або для охорони кордонів. Ми всі постаємо перед спільними викликами - цифрова трансформація, кліматичні зміни, але також наслідки виходу Великобританії. Ми повинні мати Європу, яка здатна діяти, і яка має власний бюджет на наступні 7 років. Саме тому ми будемо напружено працювати протягом наступних тижнів та місяців", - сказала Урсула фон дер Ляєн.