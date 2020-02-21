ЄС закликає винести ситуацію в Сирії на розгляд суду в Гаазі

Лідери держав і урядів ЄС, які у четвер розпочали надзвичайний саміт з погодження Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки, станом на шосту ранку не оголошували жодних результатів обговорення бюджету.

При цьому, в ніч на 21 лютого вони погодили спільну декларацію щодо ситуації в Ідлібі, повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Поновлення військового наступу сирійського режиму та його прихильників в Ідлібі, що спричинило величезні людські страждання, є неприйнятним. ЄС закликає всіх учасників конфлікту припинити насильство негайно… Відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини є надзвичайно важливою. З цієї причини ЄС підтверджує свій заклик винесення ситуації в Сирії на розгляд Міжнародного кримінального суду», - йдеться у повідомленні.

Євросоюз закликав всі сторони конфлікту повною мірою поважати зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом та дозволити безперешкодний та прямий гуманітарний доступ до всіх людей, які його потребують.

Читайте також: Туреччина має три плани дій щодо Сирії

«Євросоюз повторює заклик: у найкоротші терміни встановити ефективне припинення вогню, гарантувати захист цивільного населення та повною мірою виконати власні зобов’язання за Сочинським меморандумом від 17 вересня 2018 року. ЄС підтримує стійке політичне рішення відповідно до положень резолюції Ради Безпеки ООН 2254 та Женевського комюніке», - наголошується у документі.

Євросоюз підтвердив готовність посилити гуманітарну допомогу цивільному населенню в провінції Ідліб, яке найбільше страждає від поновлення бойових дій.