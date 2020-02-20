У Європарламенті побачили ознаки зловживань при виконанні бюджету ЄС

Бюджетний комітет Європарламенту затвердив звіт про виконання Єврокомісією бюджету 2018 року, висловивши низку зауважень та рекомендацій щодо суворішого контролю та боротьби зі зловживаннями.

Про це інформує сайт Європарламенту.

«Комітет бюджетного контролю рекомендував надати дозвіл на списання рахунків Єврокомісії у 2018 році 20 голосами «за» при чотирьох голосах «проти». У супровідній резолюції депутати зажадали активніше захищати видатки ЄС від шахрайства, корупції, конфлікту інтересів, національних зловживань та організованої злочинності. А також забезпечити більш справедливий розподіл грошей Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

Серед рекомендацій – встановлення максимального розміру субсидій та прямих виплат, які може отримувати одна особа. На думку парламентарів, це дозволить захистити європейські фонди від зловживань з боку олігархів в окремих країнах та унеможливить отримання однією фізичною особою сотень мільйонів євро. При цьому Єврокомісії направлено запит щодо розробки нових правил, які мають розкривати, хто саме отримує прибуток від розподілу сільськогосподарських фондів ЄС.

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Ще одна рекомендація стосується створення правового механізму, який має захистити фермерів від організованої злочинності.

«Виходячи з нещодавніх випадків в Італії та Словаччині, комітет вимагає створити в ЄС механізм подання скарг, який дасть фермерам змогу інформувати Єврокомісію про злочини із захопленням земель, про зловживання з боку національних органів влади, тиск організованої злочинності або про примусову працю», - йдеться у звіті.

Депутати також рекомендували Єврокомісії розробити пакет заходів, що знизять ризики конфлікту інтересів серед чиновників - зокрема, етичний кодекс, якого муситимуть дотримуватися особи, причетні до розподілу бюджетних коштів.

Окрім того, комітет підкреслив, що новостворений Офіс прокурора ЄС (EPPO) потребує, принаймні, 76 додаткових посад та 8 мільйонів євро, аби бути спроможним розглядати приблизно 3000 справ на рік.

«Комітет наполягає на ухваленні регуляторних правил, які передбачають обмеження у наданні фондів ЄС країнам-членам, коли порушується верховенство права. Цей документ має бути розглянутий як пріоритетний, оскільки зараз він заблокований Європейською радою. Депутати особливо занепокоєні ситуацією у Чеській Республіці та просять Єврокомісію провести інспекцію платежів компаніям, які прямо або опосередковано належать прем’єр-міністру Чеської Республіки або іншим членам уряду цієї країни», - наголошується в оприлюдненому документі.

Повідомляється також, що звіт про видатки Єврокомісії у 2018 році має бути підтриманий повним складом Європарламенту під час другого сесійного засідання у березні поточного року.