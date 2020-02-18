Позиції Європарламенту і Євроради щодо бюджету не сходяться на €230 мільярдів

Позиції Європейського Парламенту та Європейської Ради навколо формування Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки (БФП) не сходяться на суму у 230 мільярдів євро.

Про це у вівторок після проведення зустрічей з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем заявив Президент Європарламенту Девід Сассолі, передає пресслужба Європейського Парламенту.

"На цей момент ми не можемо дійти згоди навколо суми у €230 мільярдів. Під час двох зустрічей, які ми мали сьогодні з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, ми підтвердили одноголосну позицію Європарламенту щодо проєкту (БФП), представленого минулої суботи. Ми все ще далекі від прийнятної пропозиції. Сподіваємося, Європейська Рада повернеться з більш амбітною версією, навколо якої можна буде розпочати переговори", - заявив Девід Сассолі.

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Як вже повідомлялося, Європейська Рада пропонувала для наступної БФП загальний рівень бюджету в обсязі €1 087 мільярдів (1,07% від ВНП ЄС). При цьому Єврокомісія представила пропозицію у 1,11% від ВНП, що менше у порівнянні з сумою в 1,16%, яка виділялася для БФП у 2014-2020 роках.

Позиція Європарламенту полягає в тому, що БФП на 2021-2027 роки має бути встановлена на рівні абсолютної суми в €1 324,1 мільярда в цінах 2018 року, що становить 1,3% від загального ВНП 27 країн Євросоюзу.