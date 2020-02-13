Європарламент готовий до протистояння навколо багаторічного бюджету ЄС – Сассолі

Європарламент готовий пройти свій довгий шлях і відхилити довгостроковий бюджет ЄС, якщо він не відповідатиме амбітним завданням, які стоять перед Євросоюзом.

Таку заяву після парламентських дебатів на сесії у Страсбурзі навколо Багаторічної фінансової перспективи ЄС (БФП) на 2021-2027 роки зробив Президент Європарламенту Девід Сассолі, передає пресслужба Європейського Парламенту.

Він попередив національні уряди, що Європарламент не підтримує жодну угоду, якщо вона скорочуватиме ключові програми, на які розраховують європейці.

"Новий довгостроковий бюджет ЄС є найбільш важливим питанням на початку цього законодавчого циклу. Європейський Парламент підтримує амбітну БФП, тому що вона потрібна для фінансування та просування вперед амбітних пропозицій Єврокомісії. Ці пропозиції прискорять зростання та допоможуть подолати нерівність у Європі. Національні уряди підтримують такі цілі, але не надають Євросоюзу необхідних засобів, щоб їх досягти", - зауважив Сассолі.

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За його словами, депутати прагнуть досягти угоду з Європейською Радою навколо БФП, але, якщо країни-члени відмовляться рухатися у цьому напрямку та відхилятимуть позицію Європарламенту, члени Європарламенту готові до «довгого шляху», і відхилять новий довготерміновий бюджет ЄС.

Сассолі підкреслив, що мова йде не про абстрактні цифри, але про показники, які зачіпають інтереси кожного європейця. Адже неможливо уявити скорочення таких успішних програм як освітня Erasmus+ або ігнорувати заходи, необхідні для зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу.

"Намір стати першим кліматично-нейтральним континентом вимагає безпрецедентних змін в наших економіках та у наших суспільствах. Ми маємо зробити все, щоб працівники та найбільш вразливі до цих змін верстви населення не залишилися забутими. Ми не можемо дозволити, щоб боротьба з кліматичними змінами призвела до більшої нерівності. Поточні пропозиції щодо Справедливого перехідного фонду (Just Transition Fund) є адекватними, і мають бути зміцнені, якщо Парламент підтримає таку угоду", - наголосив президент Європарламенту.

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Він висловив переконання, що добре профінансований бюджет ЄС відповідає інтересам всіх європейців та країн-членів.

"Ми хочемо бачити власні ресурси, які будуть внесені у бюджет ЄС на надійній основі, а не покладатися на фінансування, єдиним джерелом якого будуть національні уряди", - додав Сассолі.

Як раніше повідомляло агентство, Європарламент розкритикував Польщу за реформу судочинства.

Фото: Михайло Палінчак