Європарламент затвердив мандат на переговори про угоду партнерства з Британією

Європарламент схвалив мандат Єврокомісії на проведення переговорів із Великою Британією про укладання всеосяжної угоди про майбутні умови партнерства, включаючи зону вільної торгівлі.

Голосування за відповідну резолюцію відбулося у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми зацікавлені у найтісніших відносинах, наскільки це можливо. Якщо ми досягнемо домовленості, то політики з обох сторін «збережуть обличчя», - заявив у цьому зв'язку голова політичної групи «Зелених» у ЄП Філіп Ламбертс.

Водночас він наголосив, що будь-яка угода про вільну торгівлю між сторонами не буде кращою за умови, коли Британія була у складі Євросоюзу.

Окрім торгівлі та економіки у переговорному мандаті особлива увага приділена співробітництву у сферах безпеки та оборони, а також взаємному захисту прав громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Британія вийшли з Євросоюзу 1 лютого 2019 року. Нині це третя країна для ЄС, яка після завершення перехідного періоду не може користуватися перевагами, що надає спільний європейський простір для 27 країн-членів.