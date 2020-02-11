Без тарифів і квот: ЄС зробив Британії "унікальну пропозицію"

Євросоюз робить для Великої Британії унікальну пропозицію щодо вільної торгівлі без тарифів та квот, але готовий будувати стосунки і за правилами СОТ, якщо уряд країни схилятиметься до такого варіанту.

Про це у Європарламенті під час презентації проєкту мандату на переговори між ЄС і Великою Британією заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється на сайті Європейської комісії.

"Маємо амбітну мету: нульові тарифи та нульові квоти у торговельних відносинах стосовно всіх видів товарів. Це те, чого ми ніколи раніше не пропонували нікому іншому. Це нова модель торгівлі, яка надає унікальні умови доступу до спільного ринку. Безумовно, це потребуватиме відповідних гарантій справедливої конкуренції та захисту соціальних, природоохоронних, споживчих стандартів", - наголосила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що глобальні гравці, такі як Канада і Японія, які мають з ЄС угоди про вільну торгівлю, цінують такі відносини. Оскільки, за словами фон дер Ляєн, Європа представляє спільний ринок, що охоплює 440 мільйонів людей. Саме з цих позицій ЄС підходить до побудови майбутніх відносин з Великою Британією.

"Я була дещо здивована почути, що прем’єр-міністр Великої Британії говорить про австралійську модель (торговельних відносин – ред.). Австралія, поза сумнівом, є потужним та близьким за поглядами партнером. Але ЄС не має торговельної угоди з Австралією. Ми зараз торгуємо за правилами СОТ. Якщо у цьому полягає вибір Великої Британії, ми це приймемо – без жодних питань. Але фактично саме у цей момент ми погоджуємося з Австралією, що така ситуація має завершитися, ми опрацьовуємо торговельну угоду з ними", - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що Велика Британія може робити рішення на користь менших амбіцій у двосторонній торгівлі, але за будь-яких умов такі стосунки передбачатимуть взаємну відповідальність.