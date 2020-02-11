Європарламент вкотре розкритикував Польщу за реформу судочинства

У Європарламенті вкотре наголосили, що судова реформа у Польщі не відповідає вимогам принципів демократії та верховенства права ЄС.

Про це наголошується у заяві найбільшої політичної групи законодавчого органу ЄС – Європейської народної партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Репресії, покарання та залякування з боку польського уряду відносно суддів, які захищають верховенство права у Польщі, повинні бути припинені негайно. Дії польського уряду нині підривають довіру до ЄС", - заявила речник політичної групи ЄНП з питань юстиції та внутрішніх справ Роберта Метсола.

У ЄП висловили сподівання, що Єврокомісія ухвалить у зв'язку з цим ефективні рішення, включаючи позов до Суду ЄС відносно польського законодавства про систему судочинства та юстиції.

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Як відомо, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів, чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

Ці зміни викликали опір в суддівському середовищі Польщі, судді провели велику акцію протесту. Проти змін виступають також правозахисні організації, серед яких, зокрема, Amnesty International і Гельсінська спілка з прав людини. Свої застереження проти змін у судовій системі РП висловила Венеціанська комісія, представники якої на запрошення маршалка Сенату Томаша Гродзького побували в Польщі.

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Верхня палата парламенту (Сенат) на минулому тижні проголосувала проти втілення в життя цих змін, але нижня палата польського парламенту відкинула їх, таким чином залишаючи в силі грудневі рішення.

Після цього Єврокомісія висловила стурбованість станом із дотриманням верховенства права у Польщі, де “з’явилися передумови для здійснення адміністративного тиску на суддів та підірвана легітимність вищих судових органів”. З цього приводу у Варшаві 11 лютого перебуває віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова, яка проводить переговори із зацікавленими сторонами стосовно реформи судочинства.

Фото: Михайло Палінчак