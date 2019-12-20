У Польщі ухвалили зміни до скандальних законів про судову систему

Сейм Польщі увечері в п’ятницю проголосував за внесення змін до кількох законів про судочинство, проти прийняття яких в останні дні протестували значна частина представників судової системи країни та опозиція, а Єврокомісія закликала утриматися від їх прийняття.

За зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів проголосували 233 депутати правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS), проти були 203 депутати опозиції, а 10 депутатів опозиції утрималися від голосування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У результаті прийнятих змін запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами передбачається, що дисциплінарний речник судів матиме право ініціювати справу проти будь-якого судді. Змінами розширюються повноваження контрольної палати та публічних справ Верховного суду РП, а також запроваджуються зміни щодо обрання голови Верховного суду країни. Ними також забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

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Прийняті зміни у нижній палаті парламенту РП тепер повинні потрапити на розгляд Сенату країни, більшість у якому мають представники опозиції.

Як інформувало агентство, нинішній голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф у відкритому зверненні наголосила, що пропозиції провладної партії Польщі щодо реформування судової системи країни насправді є “ліквідацією системи судочинства”, а в подальшій перспективі це призведе до виходу країни з ЄС. Речник громадянських прав РП Адам Боднар також підкреслив, що це є кроком до Polexit.

Напередодні у понад 100 містах Польщі відбулися маніфестації проти внесення чергових змін до судової системи країни.

У п’ятницю речник Єврокомісії з питань права Крістіан Віганд заявив, що Європейська комісія радить владним інституціям Польщі утриматися від будь-яких дій щодо розгляду законопроєкту про правову реформу до проведення консультацій із Венеційською комісією та всіма зацікавленими сторонами в країні. Реагуючи на це, речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що заклик Єврокомісії утриматися від швидких законодавчих змін у системі судочинства Польщі є хибним. Він пояснив, що побоювання Єврокомісії є абсолютно безпідставними.