Європарламент відхилив проєкт багаторічного бюджету ЄС

Запропонований Європейською радою проєкт Багаторічної фінансової перспективи ЄС (БФП) на 2021-27 роки є незадовільним, і Європарламент не зможе підтримати його у такому вигляді.

Про це у Брюсселі заявив президент Європарламенту Девід Сассолі. Текст заяви оприлюднено на сайті ЄП.

«Я вдячний президенту (Європейської ради - ред.) Шарлю Мішелю за роботу, яку він провів, але пропозиції, які він презентував сьогодні для наступної БФП, є дуже далекими від того, що необхідно для адекватного фінансування старих і нових програм ЄС. Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім — ред.) Фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду», - зазначив Сассолі.

Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС. За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.

«Ці пропозиції відповідають переконанням тих, хто думає, ніби Brexit означає «менше Європи», - і, відповідно, «менший бюджет». Але перед викликами сьогодення нам не потрібно менше Європи, нам необхідна сильніша Європа з потужним бюджетом в інтересах всіх її громадян. Це те послання, яке Європарламент хоче надіслати главам держав та урядів», - підкреслив політик.

Президент Європарламенту повідомив, що представлені пропозиції не є задовільними для формування бюджету відповідно до зобов’язань, узятих на себе євроінституціями.

«Парламент свідомий важливості вчасного досягнення угоди – ми були готові до переговорів щодо неї з листопада 2018 року, - але не має наміру підтримувати таку угоду за будь-яку ціну… Я закликаю глав держав та урядів докласти всіх зусиль для її покращення перед самітом 20 лютого, бо інакше Європарламент не зможе її прийняти», - додав Сассолі.