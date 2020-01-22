Президент ЄП: Головні проблеми Європи - кліматичні зміни та нерівність

Нині головними проблемами Європи є боротьба із глобальними змінами клімату та подолання нерівності серед людей.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі у спеціальному зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Кліматичні зміни можуть бути подолані, якщо ми зменшимо нерівність. Це має бути у центрі політичних дій. Кліматичні зміни та нерівність можуть бути подолані, якщо ми діятимемо разом. Нерівність у суспільствах, поміж багатьох категорій населення, яке живе в умовах бідності, є джерелом екологічних криз», - сказав Сассолі.

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За його словами, слід розуміти, що екологічного і соціального прогресу можна досягти лише за умови спільних дій.

Як повідомлялося 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.