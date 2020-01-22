Зеленський і Гончарук візьмуть участь в економічному форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як зазначили у пресслужбі глави держави, програмою візиту Президента передбачено виступ під час форуму, а також заплановано кілька зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Відповідно до порядку денного форуму, Зеленський виступить зі спеціальним зверненням о 16:15 (за місцевим часом).

У свою чергу, за даними Урядового порталу, Прем’єр-міністр Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом у Давосі.

Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

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Крім того, під головуванням Прем’єр-міністра відбудеться засідання Національної інвестиційної ради України. Глава уряду також має намір провести низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.

На 23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.