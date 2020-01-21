Гончарук обіцяє привезти з Давоса позитивні новини

У дні проведення Всесвітнього економічного форуму Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом у Давосі, Швейцарія.

Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі.

"Із Давосу повернемося з хорошими новинами. Тож слідкуйте за оновленнями на моїх сторінках у соцмережах", - написав Гончарук.

Як зазначається на Урядовому порталі, в рамках візиту 22 та 23 січня глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.

На 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті. Також він візьме участь у засіданні Національної інвестиційної ради України.

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В цей день Гончарук проведе низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.

23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ глави уряду під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.