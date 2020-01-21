Зеленський у Давосі виступить зі спеціальним зверненням

Президент Володимир Зеленський виступить зі спеціальним звернення на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це зазначається у програмі форуму на 22 січня.

“Спеціальне звернення Володимира Зеленського, Президента України”, - йдеться у порядку денному денному форуму 22 січня.

Планується, що захід розпочнеться о 16-15 (за місцевим часом) і триватиме півгодини.

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Організатори також повідомили, що сесія за участі Зеленського транслюватиметься у прямому ефірі та матиме синхронний переклад.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.