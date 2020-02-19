Європарламент остаточно відкинув пропозиції Євроради для бюджету ЄС

Напередодні саміту ЄС, який у четвер, 20 лютого, має розглянути формування довгострокового бюджету cпівтовариства, Європарламент офіційно відкинув пропозиції Європейської ради до проєкту Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки (БФП).

Повідомлення про це від імені переговірної парламентської групи оприлюднено на сайті Європарламенту.

«Незважаючи на контакти, що ми мали з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем протягом кількох минулих тижнів, його пропозиції до наступної Багаторічної фінансової перспективи на 2021-2027 роки суттєво відстають від очікувань Європейського парламенту та наших громадян. Президент Мішель взяв за основу руйнівні пропозиції, які були підготовлені на технічному рівні Фінським головування Європейської ради у грудні 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Представники Європарламенту зауважують, що очікували побачити у проєкті суттєві інвестиції в Зелену угоду ЄС, у цифрову трансформацію та у сильнішу Європу. Натомість бюджетна пропозиція Мішеля підтверджує або лише підсилює скорочення у фінансуванні сільського господарства, регіонального розвитку, досліджень, інвестицій в інфраструктуру, у цифровий розвиток, у підтримку малих та середніх підприємств, зменшує ресурс на освітню програму Erasmus, на підтримку працевлаштування для молоді, вирішення проблем міграції, на оборону та на багато інших важливих сфер, стверджують вони.

«Переговірна команда виступає проти цих пропозицій та очікує, що Європейська рада не ухвалюватиме рішень на їх основі», - йдеться у документі.

Як зазначено у супровідній записці пропозиції Європейської ради до БФП на сім наступних років передбачають витрати в обсязі 1 095 мільярдів євро, що включає попередні пропозиції Фінського головування та додатково 7,5 мільярдів євро для Перехідного фонду в рамках Зеленої угоди, що в цілому залишається на позначці у 1,07% від ВНП Євросоюзу. Президент Євроради Мішель запропонував додатково скоротити витрати на 13,4 мільярди, з метою створення ширшого простору для переговорів під час саміту Європейської ради. В результаті менше фінансування отримали програма Horizon Europe (-3 млрд. євро), сільське господарство (-5 мільярдів євро), створення Агентства з охорони кордонів та берегової лінії (- 1 мільярд євро), Фонд притулку та міграції (-0,5 мільярда євро) та багато інших важливих сфер.

Найбільші скорочення у відсотковому відношенні відбулися у секторі безпеки й оборони – із запропонованих Єврокомісією 24,323 мільярдів євро до 14,290 мільярдів євро за пропозицією Мішеля, або скорочення на 41,2 відсотки. Це при тому, що парламент пропонує виділити на європейську безпеку й оборону 24,639 мільярдів євро.

Суттєво – на 6,4 відсотка, скорочується також стаття «Сусідство та світ», яка прямо стосується міжнародної політики та допомоги ЄС. В абсолютних цифрах Єврокомісія пропонувала на цю роботу бюджет у сумі 108,929 мільярдів євро, Європарламент наполягав на збільшенні цієї суми до 133,386 мільярдів євро, в той час як пропозиція Мішеля передбачає лише 101,905 мільярдів євро.

В цілому пропозиції Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради до БФП на 2021-27 роки продовжують суттєво відрізнятися. Єврокомісія пропонує на наступні 7 років витрати у розмірі 1 104,805 мільярдів євро (1,11% від ВНП), Європарламент пропонує збільшити цю суму до 1 324,089 мільярдів євро (1,3% від ВНП), в той час як Європейська рада під керівництвом Мішеля представила пропозиції щодо бюджетних витрат у сумі 1 094,827 мільярдів євро (1,07% від ВНП).

Така ситуація обіцяє напружені перемовини навколо багаторічного бюджету ЄС під час надзвичайного саміту Євросоюзу, який має відбутися завтра, 20 лютого, у Брюсселі.