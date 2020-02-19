Німецький політик заявив про необхідність санкцій проти РФ за бомбардування Ідліба

Якщо Росія не припинить авіаударів у сирійській провінції Ідліб, щодо неї мають бути запроваджені штрафні заходи.

На цьому наголосив голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген в інтерв'ю Bild.

«Зараз потрібен максимальний політичний та економічний тиск на Росію, щоб припинити бомбардування цивільного населення. Якщо злочини триватимуть, то проти Росії мають бути запроваджені санкції», - заявляє німецький політик, який представляє керівну партію Християнсько-демократичний союз (ХДС).

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За його словами, «цілеспрямоване бомбардування цивільних осіб російськими ВПС є жахливим військовим злочином», а те, що Захід це ігнорує, - «ганьбою». Ба більше, своєю позицією Захід шкодить власним безпековим інтересам у цьому регіоні, переконаний Реттген.

Водночас, за інформацією DW, 18 лютого стало відомо про намір Реттгена висуватися на пост голови ХДС. Раніше можливими кандидатами на цей пост називалися Армін Лашет, Фрідріх Мерц та нинішній міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Минулого тижня стало відомо про відставку Аннегрет Крамп-Карренбауер з посади голови ХДС. Крім того, політик відмовилася й від висунення своєї кандидатури на пост канцлера.

Як повідомлялося, впродовж 9 місяців війська сирійського правителя Башара Асада за підтримки російської авіації ведуть масштабну наступальну операцію в Ідлібі. Це останній регіон країни, що перебуває під контролем ісламістів і повстанців. На початку лютого Анкара ультимативно зажадала від Дамаска відвести урядові війська від турецьких спостережних постів в Ідлібі.

Напередодні в ООН повідомили, що з початку наступу сирійських урядових військ у грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб.