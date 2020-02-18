Асад заявив, що добиватиметься повної перемоги в Алеппо та Ідлібі

Башар Асад у телевізійному зверненні заявив, що його військові у Сирії не складуть зброю, «поки рано чи пізно» не доб’ються повної перемоги.

За його словами, життя і економічна ситуація в Алеппо “стануть кращими, ніж будь-коли раніше” після того, як сирійські війська взяли місто під свій повний контроль, пише “Радіо Свобода”.

“Це звільнення не означає кінець війни і не означає кінець планів, кінець тероризму чи капітуляцію ворогів...Це означає, що ми кинули їх долілиць у бруд на знак прелюдії перед цілковитою перемогою”, – сказав Асад.

Асад додав, що боротьба за все Алеппо разом із контрольованою повстанцями сусідньою провінцією Ідліб триватиме, попри спротив Туреччини, яка межує з обома провінціями і підтримує повстанців.

Туреччина направила війська і техніку в Ідліб, щоб спробувати стримати наступ сирійських військ, в той час як турецькі дипломати перебувають в Москві для переговорів з Росією, головним союзником Асада. США засудили наступ сирійського уряду на Ідліб, і висловили підтримку Туреччині.

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Сирійські сили, підтримувані російською авіацією, взяли під контроль більшу частину Алеппо, захопивши за один день близько 30 сіл.

За даними ООН, від початку грудня через бойові дії на північному заході Сирії, зокрема в Ідлібі, близько 900 тисяч цивільних вимушено покинули свої домівки.