Кандидат у канцлери Німеччини звинуватив Росію у вбивствах мирних жителів Сирії

Росія скоює в Ідлібі військові злочини, її бомбардування забирають життя мирних сирійців, а інших змушують стати біженцями.

Про це заявив журналістам у Берліні депутат німецького Бундестагу Норберт Реттген, який оголосив про висування своєї кандидатури на пост глави Християнсько-демократичного союзу і канцлера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Ідлібі скоюються військові злочини, огидні злочини; з повітря цілеспрямовано бомбардуються місця, де перебувають цивільні, з метою вигнати людей звідти та полегшити бої на землі… Ринки, школи, лікарні, будівлі – все це цілі російського бомбардування», - заявив Реттген.

Він, зокрема, назвав неможливою співпрацю ХДС із «лівими» саме через те, що ця партія зовнішньополітично є «вірним прибічником політики Путіна» і жодного разу не виступила із засудженням такої поведінки Росії.

Реттген визнав, що кількість біженців, які прибули в Німеччину в 2019 році, суттєво знизилася і становить близько 160 тис. Але про впорядкування міграції не йдеться, адже, додав він, міграція має глибокі корені, які впорядкувати не так просто. Як приклад він навів ситуацію в Ідлібі, «де сьогодні майже мільйон людей повинні рятуватися від бомб Асада та бомб з повітря, скинутих російськими військовими повітряними силами».

Ця ситуація, за його прогнозом, може призвести також до того, що Туреччина з кількома тисячами солдатів та важкою військовою технікою зайдуть в Ідліб, і тоді складеться «коаліція інтересів між Ердоганом, Путіним і Асадом», і може дійти до тривалої війни між військами Туреччини, держави НАТО, та військами Асада та, як завжди, за участю Росії. У Німеччині, на жаль, ця гостра ситуація фактично не обговорюється, констатував політик.

Перед тим впливове німецьке видання Bild розмістило статтю, в якій група авторів дорікає канцлерці ФРН Ангелі Меркель, що вона «тижнями повністю ухиляється від обговорення ситуації, а саме з часу свого візиту до Москви у січні, де вони говорили (з Путіним) про припинення вогню. Але вона мовчала про військові злочини Путіна».

Як повідомляв Укрінформ, візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Москви відбувся 11 січня ц. р.