Coca-Cola передала Китаю медичне спорядження для боротьби з коронавірусом
Про це повідомляє Xinhua.
“Партія медичного спорядження, що складається із 1,5 мільйона хірургічних масок та 40 тисяч ізоляційних халатів, була закуплена та доставлена із США за кошти гранту у $500 тисяч, наданому фундацією Coca-Cola її неприбутковому партнеру MedShare”, - пише Xinhua.
Зазначається, що партія медобладнання прибула до Шанхая наприкінці минулого тижня.
“Доставлення буде розподілене між лікувальними закладами, призначеними для лікування хворих на коронавірус, а також між соціальними працівниками, які перебувають на передовій упередження епідемії в Шанхаї”, - йдеться у матеріалі.
Xinhua додає, що до коробок з американським медобладнанням були прикріплені таблички зі словами: “Ми - з вами” та “Все буде добре”.
Агентство зауважує, що матеріальну допомогу Китаю на суму в понад $185 мільйонів на боротьбу із коронавірусом виділили вже понад 200 іноземних компаній.
Нагадаємо: раніше представництво Coca-Cola в Китаї передало $650 тисяч місту Ухань та провінції Хубей, а також виділило понад 1 мільйон пляшок питної води й інших напоїв на потреби державних службовців, медиків та волонтерів, які протистоять спалаху захворювання у Китаї.
Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES