Coca-Cola передала Китаю медичне спорядження для боротьби з коронавірусом

Корпорація Coca-Cola закупила для потреб боротьби із коронавірусом COVID-19 у Китаї медичного спорядження на $500 тисяч.

Про це повідомляє Xinhua.

“Партія медичного спорядження, що складається із 1,5 мільйона хірургічних масок та 40 тисяч ізоляційних халатів, була закуплена та доставлена із США за кошти гранту у $500 тисяч, наданому фундацією Coca-Cola її неприбутковому партнеру MedShare”, - пише Xinhua.

Зазначається, що партія медобладнання прибула до Шанхая наприкінці минулого тижня.

“Доставлення буде розподілене між лікувальними закладами, призначеними для лікування хворих на коронавірус, а також між соціальними працівниками, які перебувають на передовій упередження епідемії в Шанхаї”, - йдеться у матеріалі.

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Xinhua додає, що до коробок з американським медобладнанням були прикріплені таблички зі словами: “Ми - з вами” та “Все буде добре”.

Агентство зауважує, що матеріальну допомогу Китаю на суму в понад $185 мільйонів на боротьбу із коронавірусом виділили вже понад 200 іноземних компаній.

Нагадаємо: раніше представництво Coca-Cola в Китаї передало $650 тисяч місту Ухань та провінції Хубей, а також виділило понад 1 мільйон пляшок питної води й інших напоїв на потреби державних службовців, медиків та волонтерів, які протистоять спалаху захворювання у Китаї.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES