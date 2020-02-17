Коронавірус у Китаї забрав уже понад 1700 життів

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались.

Про це 17 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Відзначається, що за даними на опівніч, з більш ніж 70 тисяч заражених новим коронавірусом зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані − 10 644 осіб.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконгу виявили 57 випадків зараження (одна людина померла), Макао − десять інфікованих, на Тайвані − 20 осіб (один з них помер).

Нагадаємо: днем раніше офіційно повідомлялося про 1665 померлих і 60,5 тисяч хворих.

Фото: АА