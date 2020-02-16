Від коронавірусу в Китаї за добу померли понад 140 осіб

За минулу добу в Китаї коронавірусом COVID-19 заразилися понад 2 тисяч осіб. Кількість жертв епідемії сягнула 1665.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в неділю повідомили про отримання... повідомлень про 2009 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 142 нові летальні випадки за суботу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед усіх нових смертей 139 зафіксовані в провінції Хубей.

Таким чином, за останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковій частині Китаю сягнула 68 тис. 500, 1665 осіб померли.

У держкомітеті також додали, що стан 11 тис. 272 пацієнтів оцінюється як тяжкий, під підозрою на зараження коронавірусом перебувають 8228 людини.

Водночас станом на кінець суботи 9419 осіб були виписані з лікарень після одужання.

Як повідомлялося, суд у КНР оголосив, що навмисне приховування або неправильне повідомлення про симптоми нового коронавірусу COVID-19 буде вважатися кримінальним злочином, за який може загрожувати страта.

Фото: Сіньхуа