У Північній Македонії саморозпустився парламент

Парламент Північної Македонії проголосував за саморозпуск, щоб уможливити позачергові парламентські вибори, які мають відбутися 12 квітня.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Парламентарі також ухвалили два закони, важливі для потенційного поступу країни до початку переговорів про вступ до Європейського союзу і для подальшого зближення з НАТО.

"Я вірю, що всі рішення, які ми ухвалили в цьому парламенті, були в інтересах наших громадян", – сказав спікер Талат Джафері на останній сесії нинішнього скликання.

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Перед цим 80 парламентарів зі 120 – рівно необхідний мінімум у дві третини – проголосували за закон про прокуратуру. Владна нині партія "Соціал-демократичний союз Македонії" сподівається, що ухвалення цього закону переконає Євросоюз призначити дату початку переговорів щодо вступу.

"Рішення ЄС про те, що відкриття вступних переговорів із Північною Македонією і сусідньою Албанією відкладається на невизначений термін, змусило соціал-демократів у Скоп’є оголосити позачергові парламентські вибори на 12 квітня – за вісім місяців до завершення звичної чотирирічної каденції парламенту", - зазначає видання.

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Нагадаємо: Північна Македонія вже отримала минулого року протокол про її вступ до НАТО після того, як, погодившись змінити свою назву з "просто" Македонії, тим завершила суперечку з Грецією. Афіни перестали блокувати вступ Скоп’є до Північноатлантичного союзу і до Євросоюзу. Країна має стати повноправним членом НАТО пізніше цього року після того, як, найімовірніше, в середині березня, протокол про її вступ ратифікує Іспанія, остання з країн-членів НАТО, яка ще цього не зробила.