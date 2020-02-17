У Північній Македонії саморозпустився парламент
Про це інформує "Радіо Свобода".
Парламентарі також ухвалили два закони, важливі для потенційного поступу країни до початку переговорів про вступ до Європейського союзу і для подальшого зближення з НАТО.
"Я вірю, що всі рішення, які ми ухвалили в цьому парламенті, були в інтересах наших громадян", – сказав спікер Талат Джафері на останній сесії нинішнього скликання.
Перед цим 80 парламентарів зі 120 – рівно необхідний мінімум у дві третини – проголосували за закон про прокуратуру. Владна нині партія "Соціал-демократичний союз Македонії" сподівається, що ухвалення цього закону переконає Євросоюз призначити дату початку переговорів щодо вступу.
"Рішення ЄС про те, що відкриття вступних переговорів із Північною Македонією і сусідньою Албанією відкладається на невизначений термін, змусило соціал-демократів у Скоп’є оголосити позачергові парламентські вибори на 12 квітня – за вісім місяців до завершення звичної чотирирічної каденції парламенту", - зазначає видання.
Нагадаємо: Північна Македонія вже отримала минулого року протокол про її вступ до НАТО після того, як, погодившись змінити свою назву з "просто" Македонії, тим завершила суперечку з Грецією. Афіни перестали блокувати вступ Скоп’є до Північноатлантичного союзу і до Євросоюзу. Країна має стати повноправним членом НАТО пізніше цього року після того, як, найімовірніше, в середині березня, протокол про її вступ ратифікує Іспанія, остання з країн-членів НАТО, яка ще цього не зробила.