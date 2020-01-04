У Північній Македонії затвердили тимчасовий уряд

Парламент Північної Македонії затвердив перехідний уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Олівером Спасовським.

Про це повідомляє АР.

«Парламент Північної Македонії у п'ятницю затвердив новий тимчасовий уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до угоди, укладеної великими політичними партіями країни, тимчасовий уряд очолить Олівер Спасовський, який працював в адміністрації Заєва міністром внутрішніх справ.

Зоран Заєв, який раніше заявив, що йде з поста прем'єр-міністра, оголосив про дострокові вибори, зазначивши своє «розчарування й обурення» у зв'язку з нездатністю Європейського Союзу розпочати переговори про членство з Північною Македонією й Албанією у минулому році.

Як відомо Північна Македонія під сильним тиском ЄС погодилася підписати історичну угоду з Грецією щодо перейменування країни, після чого північномакедонський уряд сподівався продовжити переговори про вступ до блоку ЄС. Але Франція, Данія та Нідерланди рішуче виступили проти переговорів про членство, закликаючи переглянути процедури ЄС з прийому нових членів.