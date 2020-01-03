Прем'єр Північної Македонії подав у відставку

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв написав заяву про відставку задля формування тимчасового уряду, який проводитиме підготовку до дострокових парламентських виборів.

Про це він повідомив у п'ятницю, інформує Beta News Agency.

“Я підписав заяву про звільнення відповідно до домовленості (про вибори) та згідно з законом про уряд”, - заявив Заєв.

Очікується, що 3 січня парламент прийме відставку Заєва, після чого до опівночі буде затверджений тимчасовий уряд, який має провести підготовку до дострокових парламентських виборів, що відбудуться 12 квітня. Технічним прем'єром стане чинний міністр внутрішніх справ Олівер Спасовський.

Заєв очолював уряд Північної Македонії 2 роки 7 місяців.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв наполягав на дострокових парламентських виборах через перенесення термінів початку переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС.

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Європейська Рада на зустрічі у Брюсселі 15 жовтня 2019 року не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією. Проти виступили Франція, Нідерланди та Данія, уряди яких вважають, що ці країни зробили недостатньо перетворень для такого кроку.