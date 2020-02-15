Послаблення трансатлантичних зв’язків загрожує цілісності Європи - Столтенберг

Будь-які спроби послабити трансатлантичні зв’язки між Європою та Північною Америкою послаблюють здатність обох сторін успішно конкурувати на глобальній арені та можуть призвести до розділу в самій Європі.

Таке переконання у суботу під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дехто говорить, що нам потрібно більше Європи, щоб відповідати на глобальні виклики, і я погоджуюсь з цим. Але це лише частина відповіді. Тому що «більше Європи» не може означати «Європа наодинці». Будь-які спроби віддалити Європу від Північної Америки не лише послаблюють наші трансатлантичні зв’язки і нашу спроможність бути конкурентними на глобальній арені. Вони також несуть ризик розділу Європи», - зауважив Столтенберг.

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Він наголосив, що не вірить в Європу наодинці. "Як я не вірю в Америку наодинці. Я вірю в Європу і в Америку, які залишаються разом. Ми не повинні змагатися самі з собою, наголошуючи на наших відмінностях, які зменшують нашу силу. Європа і Північна Америка є незамінними партнерами, двома сторонами однієї монети. Разом ми представляємо половину світової військової потужності. І половину світової економічної потужності. Тож коли ми стоїмо поряд, ми можемо впевнено конкурувати, захищати наші інтереси та захищати наші цінності», - підкреслив Столтенберг.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: НАТО